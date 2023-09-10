Потери. Темпы уничтожения российской артиллерии слегка притормозили – Генштаб

Армия России за 9 сентября потеряла 490 военных и десять танков. С начала недели украинские войска ежедневно уничтожали более 30 российских пушек и гаубиц, но в субботу это количество сократилось до 22 единиц. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 269 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 268 630 (+490) человек ликвидировано,

→ танков – 4554 (+10),

→ боевых бронированных машин – 8755 (+16),

→ артиллерийских систем – 5811 (+22),

→ РСЗО – 760 (+3),

→ средств ПВО – 509 (+1),

→ самолетов – 315 (0),

→ вертолетов – 316 (0),

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+5),

→ крылатых ракет – 1455 (0),

→ кораблей/катеров – 19 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40),

→ спецтехники – 872 (+2).

В начале сентября британский Королевский объединенный институт исследований обороны и безопасности заявил, что Вооруженные Силы Украины получили преимущество в огневой мощи в наступлении на юге.

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