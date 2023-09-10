Втрати. Темпи знищення російської артилерії трохи пригальмували – Генштаб

Армія Росії протягом 9 вересня втратила 490 військових та десять танків. З початку тижня українські війська щодня знищували понад 30 російських гармат та гаубиць, але в суботу ця кількість скоротилася до 22 одиниць. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 269 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 268 630 (+490) осіб ліквідовано,

→ танків – 4554 (+10),

→ бойових броньованих машин – 8755 (+16),

→ артилерійських систем – 5811 (+22),

→ РСЗВ – 760 (+3),

→ засобів ППО – 509 (+1),

→ літаків – 315 (0),

→ гелікоптерів – 316 (0),

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+5),

→ крилатих ракет – 1455 (0),

→ кораблів/катерів – 19 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40),

→ спецтехніки – 872 (+2).

На початку вересня британський Королівський об'єднаний інститут досліджень оборони та безпеки заявив, що Збройні Сили України отримали перевагу у вогневій могутності у наступі на півдні.

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