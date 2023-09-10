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Втрати. Темпи знищення російської артилерії трохи пригальмували – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 08:31
Втрати. Темпи знищення російської артилерії трохи пригальмували – Генштаб - Фото
Фото: Pexels

Армія Росії протягом 9 вересня втратила 490 військових та десять танків. З початку тижня українські війська щодня знищували понад 30 російських гармат та гаубиць, але в суботу ця кількість скоротилася до 22 одиниць. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 269 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 268 630 (+490) осіб ліквідовано,
→ танків – 4554 (+10),
→ бойових броньованих машин – 8755 (+16),
→ артилерійських систем – 5811 (+22),
→ РСЗВ – 760 (+3),
→ засобів ППО – 509 (+1),
→ літаків – 315 (0),
→ гелікоптерів – 316 (0),
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+5),
→ крилатих ракет – 1455 (0),
→ кораблів/катерів – 19 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40),
→ спецтехніки – 872 (+2).

Втрати. Темпи знищення російської артилерії трохи пригальмували – Генштаб

Читайте також: ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

Андрій Водяний
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війнавтратиГенштаб ЗСУ
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