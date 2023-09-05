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Наступ. ЗСУ отримали перевагу у вогні на півдні, також скоротили втрати в людях — союзники

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 12:22
Наступ. ЗСУ отримали перевагу у вогні на півдні, також скоротили втрати в людях — союзники - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України отримали перевагу у вогневій могутності у наступі на півдні, а також скоротили втрати особового складу. Про це йдеться у звіті британського Королівського об'єднаного інституту досліджень оборони та безпеки.

Аналітики заявляють, що українські сили досягли переваги у вогні завдяки послабленню контрбатарейних можливостей росіян та наявності точних та далекобійних артилерійських систем.

Зазначається, що для стійкості цієї переваги потрібне постійне забезпечення боєприпасами та запчастинами української артилерії.

Британці пишуть, що конструкція західних бронемашин дозволяє зберігати особовий склад навіть у разі втрати техніки.

"Вкрай важливо, щоб українські захищені мобільні автопарки могли бути відновлені, відремонтовані та підтримані. Це також потребує зосередження уваги на промисловому потенціалі", — йдеться у звіті.

Союзники наголошують, що свідомо сплановані тактичні атаки призвели до того, що ЗСУ змогли зайняти російські позиції з невеликими втратами, проте цей підхід дозволяє просуватися на 700-1200 м кожні п'ять днів.

"Одним із ключових обмежень можливості використовувати або підтримувати динаміку є глибока розвідка мін. Освоєння технологічних засобів ведення протимінної розвідки могло б принести українським підрозділам значну користь", — заявили в інституті.

  • 4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній. 
  • Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
  • ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї. 

Читайте також: ЗСУ про "нову" тактику РФ палити мінні поля: Не масове явище і призводить до різних результатів

Дмитро Гриниченко
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