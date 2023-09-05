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Наступление. ВСУ получили преимущество в огне на юге, также сократили потери — союзники

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 12:22
Наступление. ВСУ получили преимущество в огне на юге, также сократили потери — союзники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины получили преимущество в огневой мощи в наступлении на юге, а также сократили потери личного состава. Об этом сказано в отчете британского Королевского объединенного института исследований обороны и безопасности.

Аналитики заявляют, что украинские силы достигли преимущества в огне за счет ослабления контрбатарейных возможностей россиян и наличия точных и дальнобойных артиллерийских систем.

Отмечается, что для устойчивости этого преимущества необходимо постоянное обеспечение боеприпасами и запчастями украинской артиллерии. 

Британцы пишут, что конструкция западных бронемашин позволяет сохранять личный состав даже в случае потери техники. 

"Крайне важно, чтобы украинские защищенные мобильные автопарки могли быть восстановлены, отремонтированы и поддержаны. Это также требует сосредоточения внимания на промышленном потенциале", — сказано в отчете.

Союзники подчеркивают, что сознательно спланированные тактические атаки привели к тому, что ВСУ смогли занять российские позиции с небольшими потерями, однако этот подход позволяет продвигаться на 700-1200 м каждые пять дней. 

"Одним из ключевых ограничений возможности использовать или поддерживать динамику является глубокая разведка мин. Освоение технологических средств ведения противоминной разведки могло бы принести украинским подразделениям значительную пользу", — заявили в институте. 

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.
  • На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.
  • ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи. 

Читайте также: ВСУ о "новой" тактике РФ жечь минные поля: Не массовое явление и приводит к разным результатам

Дмитрий Гриниченко
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