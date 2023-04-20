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Потери: ВСУ уничтожили 670 россиян, сожгли 29 единиц техники и шесть артсистем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 07:59
Потери: ВСУ уничтожили 670 россиян, сожгли 29 единиц техники и шесть артсистем за сутки - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 670 российских оккупантов, сожгли 29 единиц техники и шесть артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие потери врага за время большой войны составили: 

— личного состава — 184 420 человек (+670);

— танков — 3667 (+2);

— боевых бронированных машин — 7120 (+10);,

— артиллерийских систем — 2825 (+6);

— РСЗО — 539 (+1);

— средств ПВО — 285;

— самолетов — 308;

— вертолетов — 293;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2386 (+10);

— крылатых ракет — 911;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15);

— специальной техники — 332 (+2).

Потери: ВСУ уничтожили 670 россиян, сожгли 29 единиц техники и шесть артсистем за сутки

По данным Генштаба, за прошедшие сутки основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделения Сил обороны отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

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Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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