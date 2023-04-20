Потери: ВСУ уничтожили 670 россиян, сожгли 29 единиц техники и шесть артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 670 российских оккупантов, сожгли 29 единиц техники и шесть артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 184 420 человек (+670);
— танков — 3667 (+2);
— боевых бронированных машин — 7120 (+10);,
— артиллерийских систем — 2825 (+6);
— РСЗО — 539 (+1);
— средств ПВО — 285;
— самолетов — 308;
— вертолетов — 293;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2386 (+10);
— крылатых ракет — 911;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15);
— специальной техники — 332 (+2).
По данным Генштаба, за прошедшие сутки основные усилия оккупантов сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделения Сил обороны отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.
- 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны Бахмута.
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