Потерял один глаз. Маси Найем пришел в сознание после тяжелого ранения
Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, пришел в сознание после тяжелого ранения в голову на фронте. Об этом он сообщил в своем Facebook.
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По его словам, в результате ранения он потерял глаз, другим он пока плохо видит. Найем отметил, что его уже посещали друзья, брат Мустафа и партнеры по бизнесу.
"Больше переживаю за своего друга, он до сих пор в коме. Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", – написал Найем.
О своем возвращении в ряды ВСУ Маси Найем сообщил 17 апреля: "Наконец-то я нашел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".
1 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.
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