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Потерял один глаз. Маси Найем пришел в сознание после тяжелого ранения

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 20:46
Потерял один глаз. Маси Найем пришел в сознание после тяжелого ранения - Фото
Маси Найем (фото: Masi Nayyem/Facebook)

Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, пришел в сознание после тяжелого ранения в голову на фронте. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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По его словам, в результате ранения он потерял глаз, другим он пока плохо видит. Найем отметил, что его уже посещали друзья, брат Мустафа и партнеры по бизнесу. 

"Больше переживаю за своего друга, он до сих пор в коме. Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", – написал Найем.

  • О своем возвращении в ряды ВСУ Маси Найем сообщил 17 апреля: "Наконец-то я нашел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".

  • 1 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными. 

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Дмитрий Гриниченко
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осколочное ранение ВСУ война Донбасс маси найем
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