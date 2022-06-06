Потерял один глаз. Маси Найем пришел в сознание после тяжелого ранения

Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, пришел в сознание после тяжелого ранения в голову на фронте. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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По его словам, в результате ранения он потерял глаз, другим он пока плохо видит. Найем отметил, что его уже посещали друзья, брат Мустафа и партнеры по бизнесу.

"Больше переживаю за своего друга, он до сих пор в коме. Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь", – написал Найем.

О своем возвращении в ряды ВСУ Маси Найем сообщил 17 апреля: "Наконец-то я нашел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".

1 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.

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Дмитрий Гриниченко

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