Адвокат Маси Найем получил тяжелое ранение – Сенцов

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Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, получил тяжело ранение. Об этом сообщил украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас также воюет в рядах украинских Сил обороны.

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"Маси Найем – тяжелораненый, везут в больницу. Держись, друг, мы молимся за тебя", – написал Сенцов.

Сенцов не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах Найем получил ранение, но сам режиссер, судя по фото в соцсети, сейчас находится на Донбассе.

О ранении Найема также сообщил предприниматель Андрей Ставницер. По его словам, адвокат получил ранение в голову и сейчас его везут в Днепр в больницу им. Мечникова.

О своем возвращении в ряды ВСУ Маси Найм сообщил 17 апреля: "Наконец-то я нашел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".

ДОПОЛНЕНО В 19:25. Мустафа Найем подтвердил, что его брат получил ранение: "У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание. Врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции".

1 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.

Оксана Житнюк

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