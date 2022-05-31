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На кладбищах в РФ возникли целые аллеи погибших в Украине. BBC подтвердила имена 3052-х

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 08:30
На кладбищах в РФ возникли целые аллеи погибших в Украине. BBC подтвердила имена 3052-х - Фото
Фото: EPA

Российская служба BBC News подтвердила имена 3052 погибших в Украине российских военных, но считает, что это число занижено минимум вдвое. О большом количестве погибших нигде не сообщается, и узнать о них можно только побывав на кладбищах.

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Издание пишет, что в некоторых городах под захоронение выделены целые аллеи. Их можно найти в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, Ульяновской и Калининградской областях.

На каждом из 11 кладбищ, где побывали корреспонденты BBC, есть могилы военных, погибших после 24 февраля, о гибели которых не сообщали в публичном пространстве.

На Архангельском кладбище близ Ульяновска после начала большой войны в Украине появились 42 свежих могила военных. Из них имена 21 погибшего не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. Только на основании данных одного кладбища ясно, что ошибка в расчетах составляла до 50%.

На кладбище Курган в Казани ранее неизвестных имен – 30%. На Михайловском кладбище близ Ставрополя – также почти 30%. На военной аллее Копанского кладбища близ Краснодара – все 100%.

Из 3052 российских военных, погибших в Украине, 152 – это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 405 – младшие офицеры армии. Суммарно более 18% известных погибших – это офицеры.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 000 человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 000.

  • Россия о своих потерях в войне против Украины не сообщала с конца марта. Тогда она признала гибель 1351 военнослужащего и ранение еще 3825.
  • 7 апреля спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что российские войска понесли "значительные потери" в Украине.
Андрей Водяный
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Россия война потери врага
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