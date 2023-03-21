Потребность Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов – Генштаб

Потребность Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов. Об этом на брифинге в Military Media Center сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

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Он подчеркнул, что Украина модернизирует в том числе старое советское оружие, потому что это позволяет экономить средства.

"Война – это очень дорогое удовольствие. Новое вооружение стоит очень больших денег. А у нас есть возможность модернизировать старые пушки к таким техническим характеристикам, чтобы они фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров", – сказал Баранов.

Он подчеркнул, что эти процессы происходят постоянно, есть опытно-конструкторские проекты.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, потому что у нас где-то потребность около 2000 стволов. Они со временем выходят из строя, поэтому нуждаются в обновлении", – подчеркнул Баранов.

Глава МИД Кулеба заявил, что главным приоритетом для Украины сейчас является увеличение поставок артиллерийских снарядов, и Украина "достает" их из разных стран – даже не входящих в антикремлевскую коалицию.

На сегодняшнем заседании Ставки обсуждался календарь поступлений оружия и боеприпасов от союзников.

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Оксана Житнюк

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