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Потребность Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 20:05
Потребность Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов – Генштаб - Фото
Сергій Баранов (Скриншот)

Потребность Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов. Об этом на брифинге в Military Media Center сказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Он подчеркнул, что Украина модернизирует в том числе старое советское оружие, потому что это позволяет экономить средства.

"Война – это очень дорогое удовольствие. Новое вооружение стоит очень больших денег. А у нас есть возможность модернизировать старые пушки к таким техническим характеристикам, чтобы они фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров", – сказал Баранов.

Он подчеркнул, что эти процессы происходят постоянно, есть опытно-конструкторские проекты.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, потому что у нас где-то потребность около 2000 стволов. Они со временем выходят из строя, поэтому нуждаются в обновлении", – подчеркнул Баранов.

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Оксана Житнюк
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война артиллерия генштаб Сергей Баранов
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