Зеленский собрал Ставку: в повестке календарь поступления боеприпасов и защита информации

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого рассматривались вопросы поставок боеприпасов, защиты информации, общая ситуация на фронте и возможные планы оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Участники Ставки заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке по основным направлениям фронта.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий на разных участках фронта.

Руководитель разведки Кирилл Буданов проинформировал о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки.

На заседаниях ставки 6 и 14 марта было решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.

На Ставке 17 марта руководители разведки рассказали о планах и возможных действиях противника в близкой и среднесрочной перспективе.

Оксана Житнюк

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