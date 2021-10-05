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Поведение главы Укрэксимбанка по отношению к журналистам недопустимо — замглавы Минкульта

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 23:18
Поведение главы Укрэксимбанка по отношению к журналистам недопустимо — замглавы Минкульта - Фото

Замминистра культуры Тарас Шевченко заявил, что действия руководства и сотрудников Укрэксимбанка по отношению к журналистам проекта Радио Свобода "Схемы" недопустимы, и правоохранители незамедлительно должны дать им оценку. Об этом Шевченко написал в Facebook.

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"В демократическом государстве никто не имеет права отбирать силой у журналистов их камеры и затирать информацию, снятую во время интервью. Поведение руководителя и работников Укрэксимбанка по отношению к журналистам Схем абсолютно недопустимо. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут этой ситуации быструю и справедливую оценку", – написал он.

Поведение главы Укрэксимбанка по отношению к журналистам недопустимо — замглавы Минкульта
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, скрутили оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.
  • Полиция открыла дело о нападении на журналистов. 
  • Сегодня журналисты "Схем" восстановили видео нападения на них. Оно полностью подтвердило их версию. Сотрудник банка по указанию Мецгера скрутил и повалил оператора Александра Мазура и силой вырвал у него из рук карточку памяти одной из камер. Затем он дал указание техническому сотруднику банка полностью удалить ее содержимое. 
Вадим Ребрина
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Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер
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