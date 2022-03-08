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"Поведение нацистов". Зеленский попросил поддержки у евреев США в борьбе с оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 06:17
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Российские оккупационные войска беспощадно разрушают города в Украине – их действия можно сравнить с уничтожением Европы нацистской Германией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Конференции глав американских еврейских организаций в Zoom, пишет Reuters.

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"Это просто нацистское поведение в чистом виде. Я даже не могу квалифицировать это как-то по-другому", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украине для борьбы с агрессором нужны истребители и бесполетная зона. Он перечислил города, которые уже разрушили оккупанты. И добавил, что украинцы защищали свои дома, выступая без оружия против вооруженных захватчиков.

Украинский лидер рассказал, что российские оккупанты искусственно создают в захваченных городах гуманитарные катастрофы – не позволяют подвезти воду и еду, отключают электричество и интернет.

"Все это мы видели во времена нацизма. Выживание украинской нации – вопрос такой же, как и антисемитизм.... Все эти миллионы людей могут быть уничтожены", – резюмировал Зеленский.

  • Российские оккупанты около 23:00 сбросили на жилые кварталы Сум авиабомбы – есть погибшие и раненые мирные жители.
  • Россия бункерными бомбами бьет по жилым кварталам Чернигова, это преступление против человечности.

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Яна Катасонова
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