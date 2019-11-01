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Повестка Рады на сегодня: 14 законопроектов

Повестка Рады на сегодня: 14 законопроектов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.11.2019, 09:23

Парламент рассмотрит законопроекты, оставшиеся со вчерашнего дня

Сегодня в повестке Верховной Рады - час вопросов правительству, восемь законопроектов в первом чтении и шесть - во втором чтении. Повестка пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Работа парламента начнется с часа вопросов правительству и депутатских запросов.

Затем Рада рассмотрит постановление о проведении парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также постановление о заслушивании отчета главы Антимонопольного комитета.

В первом чтении парламент планирует рассмотреть законопроекты:

- 2179, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения;

- 2189, об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад;

- 2164, об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования;

- 2165, об порядке изменения обвинения в суде;

- 2042, о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики;

- 2233 и альтернативные, о рынке электроэнергии;

- 2172, об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора;

- 2051, об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 1041, об введении среднесрочного планирования развития и поддержания автомобильных дорог;

- 2161, об оперативно-розыскной деятельности Госпогранслужбы;

- 1152-1, об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и оборот фальсифицированных лекарств;

- 0942, о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства (комитет предлагает снять с рассмотрения);

- 0945, об упрощении лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности (комитет предлагает снять с рассмотрения);

- 0953, о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС.

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верховная рада законопроект повестка
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