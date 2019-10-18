Повестка Рады на сегодня: список законопроектов

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада планирует принять в первом чтении бюджет и рассмотреть девять законопроектов. Повестка дня заседания опубликована на сайте парламента.

Заседание начнется часом вопросов к правительству.

После этого Рада рассмотрит в первом чтении проект закона 2000 о бюджете на 2020 год.

Также в первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 2144, об изменениях в Бюджетный кодекс;

- 2168, о формировании госполитики в сфере трудовых отношений, занятости и трудовой миграции;

- 1155, об установлении моратория на сплошную вырубку лесов;

- 1170, о госрегулировании в сфере моющих средств;

- 2189, об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад АР Крым и областей;

- 2210, о приведении в соответствие постановлений Рады в области премирования молодых ученых;

- 1122, об упорядочении ценообразования и недопущении повышения цен и тарифов на природный газ;

Также Рада планирует ратифицировать соглашение между Украиной и США об улучшении исполнения налоговых правил и применении положений закона США о налоговых требованиях для иностранных счетов, и рассмотреть два законопроекта, вносящих в законодательство связанные с этим изменения.

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