Повестка журналисту Слідство.Інфо. СБУ: Вместе с Минобороны и Генштабом проводим проверку

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Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией Слідство.Інфо сегодня, сообщила пресс-служба ведомства в комментарии LIGA.net. Ранее издание заявило, что ее журналисту попытались вручить повестку после материала об одном из должностных лиц спецслужбы.

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Спецслужба отметила, что в настоящее время она, Минобороны и Генеральный штаб ВСУ проводят соответствующую проверку.

О результатах проверки СБУ обещает сообщить дополнительно.

Отдельно в ведомстве отметили, что по закону сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения об общении работников ТЦК с журналистами.

Сегодня украинское агентство журналистских расследований Слідство.Інфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их сотруднику Евгению Шульгату по указанию работника СБУ.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком: по словам парламентария, глава спецслужбы "четко дал понять", что ситуация с журналистом не останется без внимания.

Ранее Шульгат выяснил, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиумкласса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.

В то же время, рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает Шульгат, а Следствие. Инфо говорит, что официального заработка на эту квартиру Витюку не хватило бы.

В то же время, его жена Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на эту должность. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

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