Повышение зарплаты бойцам ВСУ. Нардеп: Будет, но дискуссий о 200 000 грн пока не слышал

Если военнослужащий в зоне боевых действий более шести месяцев, то он начинает получать не только 100 000 грн, но и доплаты, пояснил Костенко

Роман Костенко и военные (Фото: Facebook)

Минобороны и Генштаб дали положительные выводы законопроекту №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным. В то же время, дискуссий о зарплатах в 200 000 грн пока не было, заявил секретарь оборонного комитета парламента, нардеп от Голоса Роман Костенко в комментарии LIGA.net.

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По его словам, основная задача этого законопроекта (Костенко является его инициатором. – Ред.) – "не только показать направление, но и поднять дискуссию".

"Чтобы мы не только об ограничениях и мобилизации говорили, но и о стимулировании бойцов. Эта дискуссия уже пошла, и президент это признает. Но пока обсуждений по 200 000 грн я еще не слышал. Надеюсь, что мы дойдем до моего законопроекта, потому что Минобороны и Генштаб дали на него положительные выводы", – сказал Костенко.

Нардеп пояснил, что законопроект диктует следующие нормы: если военнослужащий в зоне боевых действий более шести месяцев, то он начинает получать не только 100 000 грн, но и доплаты.

"То есть, если у тебя было 20 000 грн, то это коэффициент полтора – то есть будет 35 000 грн. Даже если ты потом в тыл пошел, то у тебя уже такая зарплата. Если 12 месяцев в зоне боевых действий, то вдвое – было 20 000 грн, стало 40 000 грн. А сотка – это сверху за то, что ты в это время в зоне боевых действий. Президент сказал 200 000 грн – я за. Хоть и 500 000, если человек воюет", – сказал он.

21 февраля 2024 года заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от СН Юрий Мысягин ранее сообщал, что президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн.

Нардеп от СН, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский заявил LIGA.net, что законопроект о повышении ежемесячной зарплаты военным будет рассмотрен, вероятно, после законопроекта о мобилизации.

"Сейчас продолжается работа рабочих групп в Министерстве финансов. Источники финансирования по всем этим расходам будут рассмотрены Министерством. Ждем их предложения", – заявил LIGA.net глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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