Рада пропонує премії військовим за знищену техніку Росії. Нардеп пояснив, звідки розцінки

Пропонується виплачувати бійцям ЗСУ від 200 000 грн до 500 000 грн за знищену військову техніку ворога. Це буде додатковою мотивацією, вважає Костенко

Роман Костенко (Фото: Facebook)

У Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачатиме премії для українських військових за знищення російської техніки, пропонують від 200 000 грн за танк та до 500 000 грн – за корабель. Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко пояснив LIGA.net, що такі розцінки не беруться з "повітря", а враховують низку інших факторів, зокрема фінансові витрати самих бійців.

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За словами Костенка, він спілкувався з багатьма військовими, з'ясувавши, скільки їм було б потрібно для додаткової мотивації.

"Це розмови з солдатами, які витрачають багато фінансів на своє навчання, підготовку, на самі засоби ураження. Тому що це дуже часто дрони, якими вражають техніку, їх купують або волонтери, або самі військові. А один дрон – це $500-700 і до $1000. Іноді на знищення техніки потрібно витратити п'ять-шість дронів", – розповів він.

Тобто премії за знищення ворожої техніки рахувалися насамперед з того, скільки бійцю потрібно, щоб уражувати техніку.

"Танк коштує від півтора до трьох мільйонів. Якщо дати бійцю за знищення того ж танка $10 000, я думаю, що всі від цього тільки виграють", – висловився нардеп.

Раніше LIGA.net писала, що встановлено такі розцінки за знищену техніку:

- танк – 200 000 – 370 000 грн;

- самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – 200 000 – 370 000 грн;

- бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система – 30 000 – 100 000 грн;

- інші броньовані автомобілі або вантажівки – 10 000 – 30 000 грн;

- зенітно-ракетний комплекс – 200 000 – 370 000 грн;

- радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 200 000 – 370 000 грн;

- засіб контрбатарейної боротьби – 30 000 – 150 000 грн;

- засіб радіоелектронної боротьби – 30 000 – 150 000 грн;

- безпілотник-розвідник або ударний БпЛА – 30 000 – 100 000 грн;

- крилата та балістична ракета – 100 000 грн;

- літак – 500 000 грн;

- військовий вертоліт – 300 000 грн;

- комплекс далекого візуального спостереження – 30 000 грн;

- військовий корабель – 300 000 – 500 000 грн;

- засіб радіоелектронної розвідки – 30 000 – 100 000 грн.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.

Водночас робота у Раді призупинилася до кінця тижня. Голова фракції Давид Арахамія заявив, що це пов'язано з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

Утім, низка нардепів вказали LIGA.net на "бунти опозиції" як причину такої ситуації.

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