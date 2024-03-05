Пауза в засіданнях Ради. Нардеп: Ми, депутати, дізнаємося про все завжди в останній момент

Роман Костенко (Фото: Facebook)

До кінця тижня у Верховній Раді не буде засідань, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснював це "необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових". Секретар оборонного комітету парламенту, нардеп від Голосу Роман Костенко розповів LIGA.net, що дізнався про скасування засідання "в останній момент".

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"Ми, депутати, дізнаємося в останню хвилину чи декілька годин, що засідання скасоване. Я був на півдні, працював з військовими, знав, що у мене засідання, їхав сюди, а мені подзвонили і сказали, що вже його не буде. У мене було відрядження у Мюнхен, я їхав на вокзал, мені також сказали: "Все, нікуди ти не їдеш". Зараз так само", – сказав Костенко.

За його словами, складається враження про відсутність будь-якого планування, а всі рішення ухвалюються "в останній момент".

Раніше низка нардепів у соцмережах та в коментарях LIGA.net поскаржилися на "бунт опозиції", який призвів до "скандалу".

Цього тижня мали бути пленарні засідання 6, 7 та 8 березня. Напередодні було проведено засідання погоджувальної ради, на якому депутати Європейської солідарності та Голосу протестували, що їх не відпускають у закордонні відрядження.

Водночас нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявив: "Офіційна причина – треба сформулювати звіт для Конгресу США".

Для цього значна частина парламентарів від СН планує робоче відрядження в межах України. Воно стосуватиметься військових та оборонних питань.

Арахамія підтвердив це, заявивши, що перерва в засіданнях цього тижня пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

"Розгорівся скандал з приводу перешкоджання виїзду у відрядження депутатів. У звʼязку з цим низка фракцій заявили, що будуть ставити на голосування кожну поправку (до законопроєкту про мобілізацію. – Ред.), і тоді керівництво Ради вирішило просто скасувати засідання", – висловився своєю чергою нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Арахамія зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення засідання відбуваються "нон-стоп".

"Звичайно, нон-стоп. Але закони самі не приймаються. Засідання де-юре йде, але закони нон-стоп не приймаються. Потрібно, щоб були присутні депутати, було обговорення, було голосування. Де-юре, так, засідання йде, але де-факто нічого не відбувається", – відреагував Костенко.

Інший співрозмовник LIGA.net у СН додав, що "частина депутатів поїде фортифікаційні споруди перевіряти. Інші будуть в робочих групах працювати".



"Комітети можуть проводити у цей час. Шкода, звісно, робочого часу, бо має бути його ефективне використання. Але Давид, напевно, вирішив, якщо починають за столом мухлювати, то просто перевернув стіл", – сказав він.

Зараз Рада працює над проєктом про мобілізацію. 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

Нардеп Єгор Чернєв казав, що розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні може затягнутися на тижні у залі Верховної Ради через величезну кількість правок.

Найбільше правок – серед депутатів від Слуги народу. Нардеп від СН та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що "нічого страшного в цьому немає".

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