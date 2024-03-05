Пауза в заседаниях Рады. Нардеп: Мы, депутаты, узнаем все всегда в последний момент

По словам Романа Костенко, создается впечатление об отсутствии какого-либо планирования, а все решения принимаются "в последний момент"

Роман Костенко (Фото: Facebook)

До конца недели в Верховной Раде не будет заседаний, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснял это "необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных". Секретарь оборонного комитета парламента, нардеп от Голоса Роман Костенко рассказал LIGA.net, что узнал об отмене заседания "в последний момент".

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"Мы, депутаты, узнаем в последнюю минуту или несколько часов, что заседание отменено. Я был на юге, работал с военными, знал, что у меня заседание, ехал сюда, а мне позвонили и сказали, что уже его не будет. У меня была командировка в Мюнхен, я ехал на вокзал, мне также сказали: "Все, никуда ты не едешь". Сейчас так же", – сказал Костенко.

По его словам, складывается впечатление об отсутствии какого-либо планирования, а все решения принимаются "в последний момент".

Ранее ряд нардепов в соцсетях и в комментариях LIGA.net пожаловались на "бунт оппозиции", приведший к "скандалу".

На этой неделе должны были быть пленарные заседания 6, 7 и 8 марта. Накануне было проведено заседание согласительного совета, на котором депутаты Европейской солидарности и Голоса протестовали, что их не отпускают в загранкомандировки.

В то же время нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявил: "Официальная причина – надо сформулировать отчет для Конгресса США".

Для этого значительная часть парламентариев от СН планирует рабочую командировку в пределах Украины. Она будет касаться военных и оборонных вопросов.

Арахамия подтвердил это, заявив, что перерыв в заседаниях на этой неделе связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.

"Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировки депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку (в законопроект о мобилизации. – Ред.), и тогда руководство Рады решило просто отменить заседания", – высказался в свою очередь нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Арахамия отметил, что с начала полномасштабного вторжения заседания проходят "нон-стоп".

"Конечно, нон-стоп. Но законы сами не принимаются. Заседание де-юре идет, но законы нон-стоп не принимаются. Нужно, чтобы присутствовали депутаты, было обсуждение, было голосование. Де-юре, да, заседание идет, но де-факто ничего не происходит", – отреагировал Костенко.

Другой собеседник LIGA.net в СН добавил, что "часть депутатов поедет фортификационные сооружения проверять. Остальные будут в рабочих группах работать".



"Комитеты могут проводить в это время. Жаль, конечно, рабочего времени, потому что должно быть его эффективное использование. Но Давид, наверное, решил, если начинают за столом мухлевать, то просто перевернул стол", – сказал он.

Сейчас Рада работает над проектом по мобилизации. 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

Нардеп Егор Чернев говорил, что рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении может затянуться на недели в зале Верховной Рады из-за огромного количества поправок.

Больше всего правок – среди депутатов от Слуги народа. Нардеп от СН и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Здебский заявил LIGA.net, что "ничего страшного в этом нет".

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