Рада предлагает премии военным за уничтоженную технику РФ. Нардеп объяснил, откуда цифры

Предлагается выплачивать бойцам ВСУ от 200 000 до 500 000 грн за уничтоженную военную технику врага. Это будет дополнительной мотивацией для них

Роман Костенко (Фото: Facebook)

В Верховной Раде хотят принять законопроект, предусматривающий премии для украинских военных за уничтожение российской техники, предлагают от 200 000 грн за танк и до 500 000 грн – за корабль. Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко объяснил LIGA.net, что такие расценки не берутся из "воздуха", а учитывают ряд других факторов, в том числе финансовые расходы самих бойцов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Костенко, он общался со многими военными, выяснив, сколько им потребовалось бы для дополнительной мотивации.

"Это разговоры с солдатами, которые тратят много финансов на свое обучение, подготовку, на сами средства поражения. Потому что это очень часто дроны, которыми поражают технику, их покупают либо волонтеры, либо сами военные. А один дрон – это $500-700 и до $1000. Иногда на уничтожение техники нужно потратить пять-шесть дронов", – рассказал он.

То есть премии за уничтожение вражеской техники считались прежде всего из того, сколько бойцу нужно, чтобы поражать технику.

"Танк стоит от полутора до трех миллионов. Если дать бойцу за уничтожение того же танка $10 000, я думаю, что все от этого только выиграют", – сказал нардеп.

Ранее LIGA.net писала, что установлены следующие расценки за уничтоженную технику:

- танк – 200 000 – 370 000 грн;

- самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – 200 000 – 370 000 грн;

- боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система – 30 000 – 100 000 грн;

- другие бронированные автомобили или грузовики – 10 000 – 30 000 грн;

- зенитно-ракетный комплекс – 200 000 – 370 000 грн;

- радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – 200 000 – 370 000 грн;

- средство контрбатарейной борьбы – 30 000 – 150 000 грн;

- средство радиоэлектронной борьбы – 30 000 – 150 000 грн;

- беспилотник-разведчик или ударный БпЛА – 30 000 – 100 000 грн;

- крылатая и баллистическая ракета – 100 000 грн;

- самолет – 500 000 грн;

- военный вертолет – 300 000 грн;

- комплекс дальнего визуального наблюдения – 30 000 грн;

- военный корабль – 300 000 – 500 000 грн;

- средство радиоэлектронной разведки – 30 000 – 100 000 грн.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

Вместе с тем работа в Раде приостановилась до конца недели. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что это связано с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.

Впрочем, ряд нардепов указали LIGA.net на "бунты оппозиции" как причину такой ситуации.

Читайте также: Блокируют ли уклонистам счета? Комитет не поддержал, но решит зал Рады – нардеп