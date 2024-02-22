Зарплатні військовим у 200 000 грн розглянуть після законопроєкту про мобілізацію – нардеп

Юрій Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, – окреме

Фото: Генштаб ЗСУ

Нардеп від СН, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський заявив LIGA.net, що законопроєкт №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію.

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"Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню – до 200 000 грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі – законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації", – сказав він.

Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від СН Юрій Мисягін раніше повідомляв, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн.

Водночас, як зазначає нардеп, передбачається, що це стосуватиметься тільки тих, хто на нулі – понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підвищити зарплатню до 200 000 грн", – написав він.

Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, – окреме.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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