Зарплаты военным в 200 000 грн рассмотрят после законопроекта о мобилизации – нардеп

Юрий Здебский заявил, что поддерживает президента, но вопрос о том, где взять эти деньги, – отдельный

Фото: Генштаб ВСУ

Нардеп от СН, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский заявил LIGA.net, что законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, предположительно, после законопроекта о мобилизации.

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"Есть законопроект о мотивации Романа Костенко. Он есть у нас в комитете. Документ для того, чтобы мотивировать людей, которые будут на первой линии, чтобы получали достойную заработную плату – до 200 000 грн. Этот законопроект мы подали. Сейчас он пока не рассматривается. На данный момент – законопроект о мобилизации. Мы будем его рассматривать, вероятнее всего, после мобилизации", – сказал он.

Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от СН Юрий Мысягин ранее сообщал, что президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн.

В то же время, как отмечает нардеп, предполагается, что это касается только тех, кто на нуле – более двух лет. Но это еще не окончательное решение.

"Сегодня во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 грн", – написал он.

Здебский заявил, что поддерживает президента, но вопрос о том, где взять эти деньги, – отдельный.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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