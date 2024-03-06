Підвищення зарплатні бійцям ЗСУ. Нардеп: Це буде, але дискусій про 200 000 грн поки не чув

Якщо військовослужбовець у зоні бойових дій понад шість місяців, то він починає отримувати не тільки 100 000 грн, а й доплати, пояснив Костенко

Роман Костенко та військові (Фото: Facebook)

Міноборони та Генштаб дали позитивні висновки законопроєкту №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим. Водночас дискусій щодо зарплат у 200 000 грн поки що не було, заявив секретар оборонного комітету парламенту, нардеп від Голосу Роман Костенко в коментарі LIGA.net.

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За його словами, основне завдання цього законопроєкту (Костенко є його ініціатором. – Ред.)- "не тільки показати напрямок, але й підняти дискусію".

"Щоб ми не тільки про обмеження і мобілізацію говорили, але і про стимулювання бійців. Ця дискусія вже пішла, і президент це визнає. Але наразі обговорень щодо 200 000 грн я ще не чув. Сподіваюся, що ми дійдемо до мого законопроєкту, тому що Міноборони і Генштаб дали на нього позитивні висновки", – сказав Костенко.

Нардеп пояснив, що законопроєкт диктує такі норми: якщо військовослужбовець у зоні бойових дій понад шість місяців, то він починає отримувати не тільки 100 000 грн, а й доплати.

"Тобто якщо у тебе було 20 000 грн, то це коефіцієнт півтора – тобто буде 35 000 грн. Навіть якщо ти потім у тил пішов, то у тебе вже така зарплата. Якщо 12 місяців у зоні бойових дій, то вдвічі – було 20 000 грн, стало 40 000 грн. А сотка – це зверху за те, що ти у цей час у зоні бойових дій. Президент сказав 200 000 грн – я за. Хоч і 500 000, якщо людина воює", – сказав він.

21 лютого 2024 року заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від СН Юрій Мисягін раніше повідомляв, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн.

Нардеп від СН, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський заявив LIGA.net, що законопроєкт про підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію.

"Зараз триває робота робочих груп у Міністерстві фінансів. Джерела фінансування щодо всіх цих видатків будуть розглянуті Міністерством. Чекаємо на їх пропозиції", – заявив LIGA.net голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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