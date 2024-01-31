Появились фото с последствиями российской атаки на Харьков: есть пострадавшие и разрушения
Вечером 30 января российская оккупационная армия обстреляла Харьков дронами-камикадзе, в результате чего в городе произошло несколько пожаров, пострадали люди. Пресс-службы ГСЧС и МВД опубликовали фото с последствиями атаки противника.
После 23:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе "шахеда" по городу в район жилой застройки. На месте попадания возник пожар.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне направили на Харьковскую область минимум шесть "шахедов".
"Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине", – написал он тогда.
Полиция Харьковской области сообщила, что в результате обстрела города пострадали три человека: 85-летний мужчина получил осколочные ранения, первую помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина получил контузию, мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам, диагноз – острая реакция на стресс.
Спасатели заявили, что горели крыша частного жилого дома, гаражи, две машины, крыша двухэтажного и помещения административного здания.
- В ночь на 31 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, а также баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО сбила 14 дронов.
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