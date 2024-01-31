Появились фото с последствиями российской атаки на Харьков: есть пострадавшие и разрушения

Враг запустил в Харьковскую область по меньшей мере шесть шахедов

Фото: ГСЧС

Вечером 30 января российская оккупационная армия обстреляла Харьков дронами-камикадзе, в результате чего в городе произошло несколько пожаров, пострадали люди. Пресс-службы ГСЧС и МВД опубликовали фото с последствиями атаки противника.

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После 23:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе "шахеда" по городу в район жилой застройки. На месте попадания возник пожар.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне направили на Харьковскую область минимум шесть "шахедов".

"Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине", – написал он тогда.

Полиция Харьковской области сообщила, что в результате обстрела города пострадали три человека: 85-летний мужчина получил осколочные ранения, первую помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина получил контузию, мужчина 1965 года рождения обратился за помощью к медикам, диагноз – острая реакция на стресс.

Спасатели заявили, что горели крыша частного жилого дома, гаражи, две машины, крыша двухэтажного и помещения административного здания.

Фото: МВД

Фото: МВД

В ночь на 31 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, а также баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО сбила 14 дронов.

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