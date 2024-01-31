Вночі Росія атакувала "шахедами" та "Іскандерами" – є прильоти, більшість дронів збили

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 31 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, а також балістичними ракетами "Іскандер-М". За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників вдалося збити.

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Військові заявили, що ворог пускав дрони з Приморсько-Ахтарська та Курська, ракети – з тимчасово окупованого Криму та російської Воронезької області.

З 20 "шахедів" українська ППО збила 14 одиниць у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

З трьох "Іскандерів" не збили жодного.

Про наслідки влучань поки що нічого не відомо.

Російські окупанти вдарили ракетами типу С-300 по Мирнограду пізно увечері 29 січня. Загинула жінка.

30 січня росіяни тричі за день обстріляли Харків. Окупанти спрямували на область мінімум шість ворожих БпЛА, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

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