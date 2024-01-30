Росіяни вдарили по Харкову втретє за день: били "шахедами", є пошкодження

У місті зафіксовані влучання, є пошкодження цивільної інфраструктури

Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот)

У Харкові пролунали вибухи, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

22:07. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

22:38. Синєгубов повідомив про вибухи у Харкові.

22:39. ПС повідомили про дрони-камікадзе типу Shahed в районі Харкова та закликали перебувати в укриттях.

ОНОВЛЕНО о 23:01. У Харкові є влучання: окупанти спрямували на область мінімум шість безпілотників, написав голова ОВА.

Синєгубов повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, інформація про постраждалих перевіряється. На місця влучань виїхали екстрені служби.

Відбій у Донецькій та Дніпропетровській областях.

23:14. Відбій у Харківській області.

Сьогодні о 12:20 у Харкові було чутно вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксовано у ближньому передмісті.

Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.

Також о 20:00 було чути вибухи у Полтаві, попередньо влучань на території області не зафіксовано.

Читайте також: РФ вдарила ракетами С-300 по Мирнограду. Вбито чоловіка, який їхав велосипедом додому — фото