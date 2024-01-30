У Полтаві було чути вибухи – Повітряні сили повідомляли про російські ракети на Кременчук

У низці областей була оголошена повітряна тривога

Полтава (Фото: skybooking.ua)

У Полтаві було чути звуки вибухів вибухи, повідомило Суспільне з посиланням на місцевих мешканців.

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19:59. Повітряні сили попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння. Тривогу оголосили у Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях.

20:00. "Кременчук – в укриття!" – написали ПС.

20:01. Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.

20:03. Військові повідомили про повторні пуски російських ракет в напрямку Кременчука.

20:35. Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики.

20:38. Попередньо, влучань на території Полтавської області не зафіксовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому обʼєкту у Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 у Харкові було чутно вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксовано у ближньому передмісті.

Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.

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