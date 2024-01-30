В Полтаве были слышны взрывы – Воздушные силы сообщали о российских ракетах на Кременчуг
В Полтаве были слышны звуки взрывов, сообщило Суспільне со ссылкой на местных жителей.
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19:59. Воздушные силы предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения. Тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях.
20:00. "Кременчуг – в укрытие!" – написали ВС.
20:01. Суспільне сообщило о звуках взрывов в городе.
20:03. Военные сообщили о повторных пусках российских ракет в направлении Кременчуга.
20:35. Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.
- 27 января председатель Полтавской ОВА сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".
- 30 января в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.
- Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.
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