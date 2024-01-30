Россияне ударили по Харькову в третий раз за день: били "шахедами", есть повреждения

В городе зафиксированы попадания, есть повреждения гражданской инфраструктуры

Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот)

В Харькове прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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22:07. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.

22:38. Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.

22:39. ВС сообщили о дронах-камикадзе типа Shahed в районе Харькова и призвали находиться в укрытиях.

23:01. Отбой в Донецкой и Днепропетровской областях.

ОБНОВЛЕНО в 23:01. В Харькове есть попадания: оккупанты направили на область минимум шесть беспилотников, написал глава ОВА.

Синегубов сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. На места попаданий выехали экстренные службы.

Отбой в Донецкой и Днепропетровской областях.

23:14. Отбой в Харьковской области.

Сегодня в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.

Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.

Также в 20:00 были слышны взрывы в Полтаве, предварительно попаданий на территории области не зафиксировано.

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