Россияне ударили по Харькову в третий раз за день: били "шахедами", есть повреждения
В Харькове прогремели взрывы, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
22:07. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.
22:38. Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.
22:39. ВС сообщили о дронах-камикадзе типа Shahed в районе Харькова и призвали находиться в укрытиях.
23:01. Отбой в Донецкой и Днепропетровской областях.
ОБНОВЛЕНО в 23:01. В Харькове есть попадания: оккупанты направили на область минимум шесть беспилотников, написал глава ОВА.
Синегубов сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. На места попаданий выехали экстренные службы.
Отбой в Донецкой и Днепропетровской областях.
23:14. Отбой в Харьковской области.
- Сегодня в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.
- Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.
- Также в 20:00 были слышны взрывы в Полтаве, предварительно попаданий на территории области не зафиксировано.
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