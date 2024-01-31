Ночью Россия атаковала "шахедами" и "Искандерами" – есть прилеты, большинство дронов сбили
В ночь на 31 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, а также баллистическими ракетами "Искандер-М". По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников удалось сбить.
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Военные заявили, что враг пускал дроны из Приморско-Ахтарска и Курска, ракеты – из временно оккупированного Крыма и российской Воронежской области.
Из 20 "шахедов" украинская ПВО сбила 14 единиц в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
Из трех "Искандеров" не сбили ни одного.
О последствиях попаданий пока ничего не известно.
- Российские оккупанты ударили ракетами типа С-300 по Мирнограду поздно вечером 29 января. Погибла женщина.
- 30 января россияне трижды в день обстреляли Харьков. Оккупанты направили на область минимум шесть вражеских БпЛА, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.
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