З'явились фото з наслідками російської атаки на Харків: є постраждалі та руйнування

Ворог запустив на Харківську область щонайменше шість шахедів

Фото: ДСНС

Ввечері 30 січня російська окупаційна армія обстріляла Харків дронами-камікадзе, внаслідок чого у місті сталося кілька пожеж, постраждали люди. Пресслужби ДСНС та МВС опублікували фото з наслідками ворожої атаки.

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Після 23:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар "шахеда" по місту у район житлової забудови. На місці потрапляння виникла пожежа.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни спрямували на Харківську область мінімум шість "шахедів".

"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині", – написав він тоді.

Поліція Харківщини повідомила, що унаслідок обстрілу міста постраждало троє людей: 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік отримав контузію, чоловік 1965 року народження звернувся по допомогу до медиків, діагноз – гостра реакція на стрес.

Рятувальники заявили, що горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, дві машини, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі.

Фото: МВС

Фото: МВС

У ніч проти 31 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, а також балістичними ракетами "Іскандер-М". ППО збила 14 дронів.

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