UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Появились подробности о серийном производстве украинской САУ "Богдана"

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 16:54
Появились подробности о серийном производстве украинской САУ
Фото - Facebook Резникова

Разработка украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" началась еще в 2016 году. Об этом в Facebook сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вчерашняя публикация министром обороны Алексеем Резниковым фото украинской военной машины получила значительный общественный резонанс. Интрига раскрыта: на фотографии – украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана", и государство профинансировало ее серийное производство", – говорится в сообщении.

Как отмечается, украинскую САУ разработали предприятия, входящие в состав NAUDI.

Разработчик – Краматорский завод тяжелого станкостроения, партнер проекта, выполняющий работы по бронированию – Украинская бронетехника.

Подчеркивается, что это первая украинская САУ, которая может использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра.

Разработка "Богданы" началась в 2016 году, первый этап испытаний закончился за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину. Далее – испытания на поле боя, которые она прошла успешно.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, в частности, важную роль, которую "Богдана" сыграла в освобождении острова Змеиный", – подчеркнули в NAUDI.

  • В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ "Богдана" в калибре НАТО 155 мм может быть принята на вооружение ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.
  • В ноябре 2022 года Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эту программу будут развивать, то под нее будет налажено производство боеприпасов.

Читайте также: Оружие независимости. Восемь лучших разработок Украины, которые уничтожают армию Путина

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сау богдана сау богдана
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 