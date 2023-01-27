Появились подробности о серийном производстве украинской САУ "Богдана"

Разработка украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" началась еще в 2016 году. Об этом в Facebook сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

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"Вчерашняя публикация министром обороны Алексеем Резниковым фото украинской военной машины получила значительный общественный резонанс. Интрига раскрыта: на фотографии – украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана", и государство профинансировало ее серийное производство", – говорится в сообщении.

Как отмечается, украинскую САУ разработали предприятия, входящие в состав NAUDI.

Разработчик – Краматорский завод тяжелого станкостроения, партнер проекта, выполняющий работы по бронированию – Украинская бронетехника.

Подчеркивается, что это первая украинская САУ, которая может использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра.

Разработка "Богданы" началась в 2016 году, первый этап испытаний закончился за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину. Далее – испытания на поле боя, которые она прошла успешно.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, в частности, важную роль, которую "Богдана" сыграла в освобождении острова Змеиный", – подчеркнули в NAUDI.

В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ "Богдана" в калибре НАТО 155 мм может быть принята на вооружение ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.

В ноябре 2022 года Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ "Богдана" калибра 155 мм, и если эту программу будут развивать, то под нее будет налажено производство боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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