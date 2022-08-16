Появились спутниковые снимки последствий взрывов на складе россиян под Джанкоем
16.08.2022, 20:43
Скриншот с видео
Проект "Схемы" опубликовал спутниковые снимки последствий взрывов на складе боеприпасов россиян в селе Майское Джанкойского района.
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- 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. В Минобороны РФ сразу после детонации заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство оккупантов написало, что это произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".
- В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
- За минувшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 300 автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика.
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