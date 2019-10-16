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Позиция Турции по Крыму с 2014 года не изменилась - посол

Позиция Турции по Крыму с 2014 года не изменилась - посол - Фото
Турция (фото - ЕРА)
16.10.2019, 15:57

Турция поддерживает территориальную целостность Украины, пояснил дипломат

Посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что позиция его страны по территориальной целостности Украины не изменилась с 2014 года. Об этом говорится на странице украинского посольства в Турции в Twitter.

Таким образом дипломат прокомментировал недавнюю встречу так называемых депутатов Госдумы РФ от Крыма с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Позиция Турции, которая твердо заявила о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась", - пояснил посол.

Он добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс.

  • На днях о встрече Эрдогана с "крымскими политиками" сообщила "экс-прокурор" оккупантов на полуострове Наталья Поклонская.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило Анкаре ноту протеста и вызвало для беседы посла.
  • Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко пояснила, что эта встреча не была запланирована и носила случайный характер.

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