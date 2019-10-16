Позиция Турции по Крыму с 2014 года не изменилась - посол

Посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что позиция его страны по территориальной целостности Украины не изменилась с 2014 года. Об этом говорится на странице украинского посольства в Турции в Twitter.
Таким образом дипломат прокомментировал недавнюю встречу так называемых депутатов Госдумы РФ от Крыма с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Позиция Турции, которая твердо заявила о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась", - пояснил посол.
Он добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс.
Читайте также: У Зеленского говорят, что вопросы Крыма и Донбасса - неразделимы