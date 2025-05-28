Правительство Фицо разрешило продажу мяса бурого медведя населению, нарушив директивы ЕС
Правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо приняло решение, разрешающее продажу мяса бурого медведя населению. Разрешение на отстрел находящихся под охраной в ЕС животных вызвал критику оппозиционных политиков, в частности в Европейском парламенте. Об этом сообщает BBC.
Разрешение на продажу мяса стало следствием принятого в прошлом месяце плана на отстрел 350 находящихся в стране бурых медведей. Это около четверти всей популяции Словакии.
Фицо объяснил решение об отстреле увеличением случаев нападений медведей на людей. Всего в стране было зарегистрировано 54 нападения медведей с 2000 по 2020 год. По приблизительным данным, среднее количество нападений составляет 10 в год.
Бурый медведь занесен Всемирным союзом охраны природы в ЕС в список находящихся под угрозой исчезновения видов. По директивам ЕС животные этого вида могут быть убиты только в исключительных случаях, таких как угроза общественной безопасности, когда нет других альтернатив.
Поэтому решение Фицо вызвало негодование как среди зоозащитников, так и в политических кругах.
Депутат Европарламента Михал Везик подчеркнул, что тысячи столкновений людей и медведей в год проходили без инцидентов, поэтому план "беспрецедентного уничтожения охраняемого вида является абсурдным".
Везик призвал Европейскую комиссию вмешаться в ситуацию.
Фицо наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном неоднократно нарушали принципы и ценности Евросоюза, и в настоящее время ряд стран-членов блока призывают к принятию мер в отношении правительств двух стран. В частности, и из-за пророссийских позиций Фицо и Орбана.
- 13 февраля Фицо запостил фото с Путиным и назвал Украину и ЕС "неудачниками".
- 20 марта премьер Словакии заявил, что его страна может ветировать новые санкции ЕС против России, если они будут угрожать "мирному процессу" в отношении войны в Украине.
- 26 мая Мерц заявил о намерениях усилить давление на правительства Венгрии и Словакии, имеющие пророссийские позиции.