Правительство Фицо разрешило продажу мяса бурого медведя населению, нарушив директивы ЕС

Виктор Орбан и Роберт Фицо (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA )

Правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо приняло решение, разрешающее продажу мяса бурого медведя населению. Разрешение на отстрел находящихся под охраной в ЕС животных вызвал критику оппозиционных политиков, в частности в Европейском парламенте. Об этом сообщает BBC.

Разрешение на продажу мяса стало следствием принятого в прошлом месяце плана на отстрел 350 находящихся в стране бурых медведей. Это около четверти всей популяции Словакии.

Фицо объяснил решение об отстреле увеличением случаев нападений медведей на людей. Всего в стране было зарегистрировано 54 нападения медведей с 2000 по 2020 год. По приблизительным данным, среднее количество нападений составляет 10 в год.

Бурый медведь занесен Всемирным союзом охраны природы в ЕС в список находящихся под угрозой исчезновения видов. По директивам ЕС животные этого вида могут быть убиты только в исключительных случаях, таких как угроза общественной безопасности, когда нет других альтернатив.

Поэтому решение Фицо вызвало негодование как среди зоозащитников, так и в политических кругах.

Депутат Европарламента Михал Везик подчеркнул, что тысячи столкновений людей и медведей в год проходили без инцидентов, поэтому план "беспрецедентного уничтожения охраняемого вида является абсурдным".

Везик призвал Европейскую комиссию вмешаться в ситуацию.

Фицо наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном неоднократно нарушали принципы и ценности Евросоюза, и в настоящее время ряд стран-членов блока призывают к принятию мер в отношении правительств двух стран. В частности, и из-за пророссийских позиций Фицо и Орбана.