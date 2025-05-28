Уряд Фіцо дозволив продаж м'яса бурого ведмедя населенню, що порушує директиви ЄС

Віктор Орбан і Роберт Фіцо (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA )

Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо ухвалив рішення, що дозволяє продаж м'яса бурого ведмедя населенню. Дозвіл на відстріл тварин, що перебувають під охороною в ЄС, викликав критику опозиційних політиків, зокрема в Європейському парламенті. Про це повідомляє BBC.

Дозвіл на продаж м'яса став наслідком ухваленого минулого місяця плану на відстріл 350 бурих ведмедів, що налічуються в країні. Це майже чверть всій популяції Словаччини.

Фіцо пояснив рішення про відстріл збільшенням випадків нападів ведмедів на людей. Загалом у країні було зареєстровано 54 напади ведмедів з 2000 по 2020 рік. За приблизними даними, середня кількість нападів складає 10 на рік.

Бурий ведмідь занесений Всесвітнім союзом охорони природи в ЄС до списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення. За директивами ЄС, тварини цього виду можуть бути вбиті лише у виняткових випадках, таких як загроза громадській безпеці, коли немає інших альтернатив.

Тому рішення Фіцо викликало обурення як серед зоозахисників, так і в політичних колах.

Депутат Європарламенту Міхал Вєзік наголосив, що тисячі зіткнень людей і ведмедів на рік проходили без інцидентів, тому план "безпрецедентного знищення виду, що охороняється, є абсурдним".

Вєзік закликав Європейську комісію втрутиться в ситуацію.

Фіцо наряду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном неодноразово порушували принципи і цінності Євросоюзу, і наразі низка країн-членів блока закликає до вжиття заходів щодо урядів двох країн. Зокрема, і через проросійські позиції Фіцо та Орбана.