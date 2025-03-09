Правительство разрешило передавать военные технологии компаниям. Это увеличит производство
Герман Сметанин (Фото: Минстратегпром)

Правительство одобрило решение, устанавливающее правила передачи документации на украинское оружие разным компаниям для увеличения ее производства. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

"Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружия в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Министерства обороны конструкторская документация на ее производство должна быть передана другому производителю, который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям", – говорится в сообщении.

Постановлением также решаются вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности.

По словам Сметанина, это позволит лучше удовлетворять потребности сил обороны в вооружении и военной технике путем отечественных оборонных предприятий и увеличить объемы производства украинского вооружения и военной техники.

В результате производители смогут заключить больше контрактов и изготовить больше продукции оборонного назначения.

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