Уряд дозволив передавати військові технології різним компаніям. Це збільшить виробництво

Це дозволить краще задовольняти потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці шляхом вітчизняних оборонних підприємств

Герман Сметанін (Фото: Мінстратегпром)

Уряд схвалив рішення, що встановлює правила передання документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, включно і приватним виробникам", – йдеться у повідомленні.

Постановою також вирішуються питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

За словами Сметаніна, це дозволить краще задовольняти потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці шляхом вітчизняних оборонних підприємств і збільшити обсяги виробництва українського озброєння і військової техніки.

Як результат, виробники зможуть укласти більше контрактів і виготовити більше продукції оборонного призначення.