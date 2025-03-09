Уряд дозволив передавати військові технології різним компаніям. Це збільшить виробництво
Уряд схвалив рішення, що встановлює правила передання документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, включно і приватним виробникам", – йдеться у повідомленні.
Постановою також вирішуються питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.
За словами Сметаніна, це дозволить краще задовольняти потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці шляхом вітчизняних оборонних підприємств і збільшити обсяги виробництва українського озброєння і військової техніки.
Як результат, виробники зможуть укласти більше контрактів і виготовити більше продукції оборонного призначення.
- Українські виробники дронів здатні були виготовити понад 1,7 млн одиниць безпілотників у 2024 році, але простоювали через відсутність держзамовлень. Про це заявила виконавча директорка Технологічних сил України Катерина Михалко.