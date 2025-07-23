Правоохранители Украины и Чехии ликвидировали сеть мошеннических call-центров – фото
Украинские правоохранители в совместной операции с чешскими коллегами ликвидировала международную сеть call-центров, через которую мошенники выманивали деньги у иностранцев. Об этом сообщает Национальная полиция и Офис Генерального прокурора.
Как установило следствие, сеть действовала с 2021 года на территории Украины и Чехии.
Участники группировки звонили чешским гражданам от имени сотрудников банков и правоохранительных органов страны и убеждали их перевести средства на "безопасные" счета из-за якобы взлома системы. Таким образом группировка завладела суммой, эквивалентной почти 10 млн грн.
32-летнему жителю Днепра, который якобы организовал мошенническую схему, и одному из участников группировки сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в мошенничестве в особо крупных размерах.
Правоохранители провели более 40 обысков на территории Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областей, в ходе которых изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документация, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Также было установлено участие в преступной деятельности шести граждан Чехии, часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности, сообщают правоохранители.
- 13 марта Национальная полиция и Офис генерального прокурора сообщили о разоблачении 14 участников преступной организации, которые обманули литовцев и украинцев на сумму более 11 млн грн.
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