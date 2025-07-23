Правоохранители Украины и Чехии ликвидировали сеть мошеннических call-центров – фото

Обыски в сети call-центров (Фото: Офис генерального прокурора)

Украинские правоохранители в совместной операции с чешскими коллегами ликвидировала международную сеть call-центров, через которую мошенники выманивали деньги у иностранцев. Об этом сообщает Национальная полиция и Офис Генерального прокурора.

Как установило следствие, сеть действовала с 2021 года на территории Украины и Чехии.

Участники группировки звонили чешским гражданам от имени сотрудников банков и правоохранительных органов страны и убеждали их перевести средства на "безопасные" счета из-за якобы взлома системы. Таким образом группировка завладела суммой, эквивалентной почти 10 млн грн.

32-летнему жителю Днепра, который якобы организовал мошенническую схему, и одному из участников группировки сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в мошенничестве в особо крупных размерах.

Правоохранители провели более 40 обысков на территории Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Запорожской областей, в ходе которых изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документация, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Также было установлено участие в преступной деятельности шести граждан Чехии, часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности, сообщают правоохранители.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора