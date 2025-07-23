Правоохоронці України та Чехії ліквідували мережу шахрайських call-центрів – фото

Обшуки у мережі call-центрів (Фото: Офіс генерального прокурора)

Українські правоохоронці у спільній операції із чеськими колегами ліквідувала міжнародну мережу call-центрів, через яку шахраї виманювали гроші в іноземців. Про це повідомляє Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Як встановило слідство, мережа діяла з 2021 року на території України та Чехії.

Учасники угрупування телефонували чеським громадянам від імені співробітників банків і правоохоронців країни та переконували їх переказати кошти на "безпечні" рахунки через начебто злам системи. Таким чином угрупування заволоділо сумою еквівалентною майже 10 млн грн.

32-річному дніпрянину, який нібито організував шахрайську схему, й одному з учасників угрупування повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази.

Також було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності, повідомляють правоохоронці.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора