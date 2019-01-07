Православная церковь Украины запустила временный сайт

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Православная церковь Украины открыла временную веб-страницу, которая будет обновляться и наполняться контентом. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ПЦУ.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной церкви Украины по адресу pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. Через несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", - написали в пресс-службе.

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Сейчас на сайте действуют несколько разделов: новости, информация о митрополите ПЦУ, история церкви и страница контактов, на которой указан адрес канцелярии - ул. Трехсвятительская, 8 (Михайловский монастырь).

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6 января 2019 года была официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.