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Правозащитные организации Грузии потребовали ввести визовый режим для граждан России

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 20:14
Правозащитные организации Грузии потребовали ввести визовый режим для граждан России - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Два десятка правозащитных организаций обратились к правительству Грузии с требованием ввести визовый режим для граждан России, пишет портал Новости-Грузия.

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Неправительственные организации считают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос массового переезда в Грузию граждан РФ стал крайне острым. Они указывают, что россияне "могут использовать оккупированную ими территорию Грузии для выхода из сложной экономической ситуации, которую создают для России санкции".

Издание отмечает, что в Грузии с февраля 2022 года было зарегистрировано около 6400 российских компаний – в семь раз больше, чем за весь 2021 год.

Авторы заявления считают, что "продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый РФ подход – интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой "защиты собственных граждан" – создает достаточное основание для введения визового режима".

Они также напоминают, что ограничение в правах граждан страны-оккупанта или враждебного государства является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека.

На этом основании авторы заявления требуют "немедленно установить визовый режим для граждан России и пересмотреть правовой статус тех, кто уже въехал на территорию Грузии".

Такой подход, подчеркнуто в заявлении, не мешает получению россиянами в Грузии политического убежища и статуса беженца, эти процедуры регулируется международно-правовыми актами и применяются индивидуально.

Среди подписантов заявления - Институт гражданского общества, Ассоциация молодых юристов Грузии, Европейский фонд, Международная обсерватория адвокатов и юристов, Центр социальных наук и другие организации.

  • Ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.
  • 10 августа сообщалось, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может войти в новый, седьмой, пакет санкций Евросоюза против России.

Читайте также: Чехия будет настаивать на отмене туристических шенгенских виз для граждан РФ – глава МИД

Сергей Бережной
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