Предатель из Киевской области получил 15 лет тюрьмы: "сдал" армии РФ командира самообороны

Житель Киевской области получил 15 лет тюрьмы. Он "сливал" оккупантам информацию о самообороне в селе Победа Броварского района, сообщают в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины.

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В начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ мужчина вместе с другими жителями села Победа создали отряд самообороны. После оккупации села он перешел на сторону врага, сообщил российским военнослужащим о пятерых односельчанах из местной самообороны и рассказал их адреса. Также он "сдал" россиянам командира отряда, отметив, что именно он давал указания самообороне о методах уничтожения российской военной техники.

Россияне взяли в плен участников самообороны, надели им на головы шапки так, чтобы они закрывали лицо, поставили их к забору со связанными за спиной руками и стреляли в их сторону, имитируя казнь. Всех пленных держали под стражей до освобождения села от российских захватчиков, сообщают правоохранители.

Предателя задержали в столичном регионе в ходе спецоперации контрразведки в апреле этого года, сообщают в СБУ. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

2 ноября в суд было передано дело "крота" ФСБ, который работал в Харьковском управлении СБУ.

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Оксана Житнюк

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