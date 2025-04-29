Предлагал за $5000 устроить на "службу" в ГУР – Нацполиция задержала киевлянина

Задержание (Фото: Нацполиция Украины)

Правоохранители задержали 38-летнего киевлянина, который за деньги обещал трудоустроить мужчину в Главное управление разведки. Ему уже предъявили подозрение, сообщили в Нацполиции Украины.

Отмечается, что задержанный пообещал мужчине помочь его "зачислению" в штат одного из военных подразделений ГУР, чтобы тот получил служебное удостоверение. Документ должен позволить "работнику разведки" беспрепятственно проезжать блок-посты, передвигаться по городу и избежать контроля со стороны ТЦК.

Для "оформления" на службу фигурант дела попросил предоставить ему пакет документов, а свои "услуги" он оценил в $5000. Деньги он брал по частям: $3000 аванса, а остальные – после получения документа.

Чтобы подтвердить свои так называемые возможности, задержанный показал клиенту документы, которые только визуально напоминали удостоверение ГУР. Однако сам задержанный, как выяснило следствие, не имел никакого отношения к разведке и не получал ни одного документа.

На последней встрече задержанный передал клиенту удостоверение неустановленного образца и заверил, что оно якобы действительное. После передачи остатка оплаты в размере $2000 делец был задержан правоохранителями.

Во время обысков у него изъяли печати и оттиски печатей учреждений разных военных подразделений с признаками подделки, а также удостоверение общественной организации, визуально напоминавшее документы военного ведомства.

Полицейские объявили мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием, идет следствие.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины