Предлагал за $5000 устроить на "службу" в ГУР – Нацполиция задержала киевлянина
Правоохранители задержали 38-летнего киевлянина, который за деньги обещал трудоустроить мужчину в Главное управление разведки. Ему уже предъявили подозрение, сообщили в Нацполиции Украины.
Отмечается, что задержанный пообещал мужчине помочь его "зачислению" в штат одного из военных подразделений ГУР, чтобы тот получил служебное удостоверение. Документ должен позволить "работнику разведки" беспрепятственно проезжать блок-посты, передвигаться по городу и избежать контроля со стороны ТЦК.
Для "оформления" на службу фигурант дела попросил предоставить ему пакет документов, а свои "услуги" он оценил в $5000. Деньги он брал по частям: $3000 аванса, а остальные – после получения документа.
Чтобы подтвердить свои так называемые возможности, задержанный показал клиенту документы, которые только визуально напоминали удостоверение ГУР. Однако сам задержанный, как выяснило следствие, не имел никакого отношения к разведке и не получал ни одного документа.
На последней встрече задержанный передал клиенту удостоверение неустановленного образца и заверил, что оно якобы действительное. После передачи остатка оплаты в размере $2000 делец был задержан правоохранителями.
Во время обысков у него изъяли печати и оттиски печатей учреждений разных военных подразделений с признаками подделки, а также удостоверение общественной организации, визуально напоминавшее документы военного ведомства.
Полицейские объявили мужчине о подозрении в злоупотреблении влиянием, идет следствие.
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