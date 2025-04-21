Полиция: Под Одессой задержали фейковых работников ТЦК, избивших и похитивших мужчину
В Одесской области вручили подозрение трем мужчинам, которые, по версии следствия, выдали себя военнослужащими Территориального центра комплектования и социальной поддержки и незаконно лишили свободы местного жителя. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел на автодороге вблизи города Черноморск. Трое мужчин в военной форме перекрыли своим авто дорогу велосипедисту, представились работниками ТЦК и потребовали у 41-летнего мужчины документы. Свои действия они сопровождали избиением.
Потерпевший успел позвонить в полицию. Правоохранители выяснили его местонахождение.
Сотрудники полиции установили, что люди в военной форме не имеют отношения к ТЦК, но они являются членами одной из местных общественных организаций. Подозреваемые – жители Одессы и Одесского района 22, 25 и 27 лет.
Полицейские изъяли автомобиль, в котором они содержали потерпевшего, удостоверения членства в общественной организации и другие вещественные доказательства.
Мужчинам сообщили о подозрении в самовольном присвоении властных полномочий, сопряженном с совершением любых общественно опасных деяний, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий потерпевшему. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В Одесской областной прокуратуре уточнили, что в настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.
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