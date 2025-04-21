Поліція: В Одеській області затримали фейкових працівників ТЦК, які побили й викрали чоловіка

Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі

Підозрювані (Фото: Національна поліція)

В Одеській області вручили підозру трьом чоловікам, які, за версією слідства, видали себе за військовослужбовців Територіального центру комплектування й соціальної підтримки та незаконно позбавили волі місцевого мешканця. Про це повідомило головне управління Національної поліції в Одеській області.

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За даними правоохоронців, інцидент трапився на автодорозі поблизу міста Чорноморськ. Троє чоловіків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками ТЦК й почали вимагати у 41-річного чоловіка документи. Свої дії вони супроводжували побиттям.

Потерпілий встиг зателефонувати до поліції. Правоохоронці з’ясували його місцеперебування.

Співробітники поліції встановили, що люди у військовій формі не мають стосунку до ТЦК, натомість вони є членами однієї з місцевих громадських організацій. Підозрювані – мешканці Одеси та Одеського району 22, 25 та 27 років.

Поліціянти вилучили автомобіль, у якому вони утримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази.

Чоловікам повідомлено про підозру в самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Одеській обласній прокуратурі уточнили, що наразі перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.