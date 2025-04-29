Пропонував за $5000 влаштувати на "службу" в ГУР – Нацполіція затримала киянина

Затримання (Фото: Нацполіція України)

Правоохоронці затримали 38-річного киянина, який за гроші обіцяв працевлаштувати чоловіка в Головне управління розвідки. Йому вже оголосили підозру, повідомили в Нацполіції України.

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Зазначається, що затриманий пообіцяв чоловіку посприяти його "зарахуванню" до штату одного з військових підрозділів ГУР, щоб той отримав службове посвідчення. Документ мав дозволити "працівнику розвідки" безперешкодно проїжджати блок-пости, пересуватися містом та уникнути контролю з боку ТЦК.

Для "оформлення" на службу фігурант справи попросив надати йому пакет документів, а свої "послуги" він оцінив у $5000. Гроші він брав частинами: $3000 авансу, а решта – після отримання документу.

Щоб підтвердити свої так звані можливості затриманий показав клієнту документи, які тільки візуально нагадували посвідчення ГУР. Однак сам затриманий, як з'ясувало слідство, не мав жодного стосунку до розвідки і не отримував жодних документів.

На останній зустрічі затриманий передав клієнту посвідчення невстановленого зразка і запевнив, що воно є нібито чинним. Після передання залишку оплати в розмірі $2000 ділок був затриманий правоохоронцями.

Під час обшуків у нього вилучили печатки та відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, що візуально нагадувало документи військового відомства.

Поліцейські оголосили чоловікову про підозру у зловживанні впливом, триває слідство.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України