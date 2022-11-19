Преднамеренная жестокость России против Украины посягает на мировой порядок – Пентагон

Разрушительная война России против Украины является прямым вызовом суверенитету во всем мире. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Галифаксе на форуме по международной безопасности, передает Пентагон.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что сегодня открытость и безопасность международной системы оказались под угрозой "из-за трагической, разрушительной войны в самом сердце Европы".

Остин сказал, что война диктатора России Владимира Путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом союзникам по НАТО.

"Преднамеренная жестокость России – это посягательство на наши общие ценности и правила ведения войны", – сказал глава Пентагона.

По словам Остина, помимо атаки, которая угрожает Европе, российское вторжение в Украину "подрывает основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий нашу безопасность".

Глава Пентагона подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, который не стремится к конфронтации с Россией.

"Не заблуждайтесь: нас не втянут в выбранную Путиным войну, но мы будем поддерживать Украину, пока она борется, чтобы защитить себя", – сказал он.

Остин назвал войну России против Украины вызов безопасности начала 21 века.

"Это чрезвычайное, это историческое событие, но мы готовы ко встрече с ним", – резюмировал глава Минобороны США.

Остин предупредил, что вторжение России в Украину может спровоцировать распространение ядерного оружия в мире.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.