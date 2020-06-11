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Представитель Луганска в ТКГ: Люди там имеют право на выплаты от Украины

Представитель Луганска в ТКГ: Люди там имеют право на выплаты от Украины - Фото
Константин Либстер (Фото: LIGA.net)
11.06.2020, 13:15

Представитель Луганска в минской группе Либстер выступает против возведения "стены" вдоль временно оккупированных территорий Донбасса

Возводить "стену" вдоль временно оккупированных территорий Донбасса не стоит, поскольку там "живут граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить". Об этом в интервью LIGA.net рассказал представитель Луганска в минской Трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса, Константин Либстер.

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"Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но много людей страдает", - сказал Либстер.

Читайте интервью: Представитель Луганска в ТКГ Либстер: Мы можем пойти на прямые переговоры с Путиным

Он также считает, что урегулировать ситуацию на Донбассе можно только мирным путем - и для этого Украине "надо стать страной счастливых людей", где "каждый будет ходить на работу, делать свое дело честно, не воровать и не обманывать".

"Нужно показать, что есть жизнь, которая намного лучше, чем та, которая есть у людей. Когда человек это увидит, он будет искать теплое место", - сказал он.

  • С 9 июня 2020 года четверо вынужденных переселенцев с Донбасса принимают участие в заседаниях ТКГ.
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • C ее начала погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Смотрите также: Представитель Луганска в ТКГ назвал условия для переговоров с боевиками

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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