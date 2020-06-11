Представитель Луганска в ТКГ: Люди там имеют право на выплаты от Украины

Константин Либстер (Фото: LIGA.net)

Возводить "стену" вдоль временно оккупированных территорий Донбасса не стоит, поскольку там "живут граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить". Об этом в интервью LIGA.net рассказал представитель Луганска в минской Трехсторонней контактной группе, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса, Константин Либстер.



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"Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но много людей страдает", - сказал Либстер.

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Он также считает, что урегулировать ситуацию на Донбассе можно только мирным путем - и для этого Украине "надо стать страной счастливых людей", где "каждый будет ходить на работу, делать свое дело честно, не воровать и не обманывать".

"Нужно показать, что есть жизнь, которая намного лучше, чем та, которая есть у людей. Когда человек это увидит, он будет искать теплое место", - сказал он.

С 9 июня 2020 года четверо вынужденных переселенцев с Донбасса принимают участие в заседаниях ТКГ.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год .

C ее начала погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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