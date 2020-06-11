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Представитель Луганска в ТКГ назвал условия для переговоров с боевиками

Представитель Луганска в ТКГ назвал условия для переговоров с боевиками - Фото
Константин Либстер (Фото: LIGA.net)
11.06.2020, 12:11

Представитель Луганска в минской группе Константин Либстер считает, что силовым путем "проблему" на Донбассе уже не решить

Сейчас Украина должна разговаривать в минской Трехсторонней контактной группе с Россией, но если РФ взамен на прямые переговоры с боевиками пообещает мир, то этот вариант стоит взвесить и обсудить с международными партнерами. Об этом в интервью LIGA.net рассказал представитель Луганска в ТКГ, врач-травматолог и вынужденный переселенец из Донбасса, Константин Либстер.

"Предположим, Россия говорит "Договоритесь с ними и будет вам счастье". Тогда нужно взвесить этот шаг 150 раз, потому что этот шаг многим у нас в обществе не нравится. У нас все уходят полностью от прямых контактов с той территорией", - сказал он.

Либстер сказал, что если Россия так говорит, то Украина должна с европейскими партнерами "обсудить свои дальнейшие действия".

На уточняющий вопрос, возможно ли теоретически общаться с боевиками через согласование с международными партнерами, он ответил: "Конечно".

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Он также добавил, что нет силового решения "проблемы" на Донбассе. По его словам, Луганск "можно было без проблем взять в июле 2014-го", когда "город был пустой". Сейчас же, считает Либстер, необходимо двигаться мирным путем.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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